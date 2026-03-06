القبض على مخالف لتهريبه 45 كيلو حشيش في عسير

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس قبرص موناكو يهزم باريس سان جرمان بثلاثية في الدوري الفرنسي ليفربول يتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عبدالعزيز بن سعود يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير داخلية باكستان المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في الربع الخالي متجهة لحقل شيبة أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى مساء السبت أمانة المدينة المنورة تعتمد مشاريع تجارية وسكنية لتعزيز الاستثمار وتوفير السكن للزوار أمانة الرياض تعتمد أسماء 7 حدائق بمشاركة الأهالي ضمن “أهلها يسمونها” ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطاني ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًّا بالرئيس التركي
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الأثيوبية، التهريبة (45) كيلوجراما من مادة الحشيش المخدر
وأشارت الدوريات البرية لحرس الحدود إلى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وحث الجهات الأمنية الجميع على الإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات عبر الاتصال بالرقم الموحد 911 في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية، و999 في بقية المناطق، أو بالمديرية العامة لحرس الحدود عبر الرقم 994، أو على رقم البلاغات التابع للمديرية العامة لمكافحة المخدرات 995.