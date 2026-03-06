Icon

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس قبرص Icon موناكو يهزم باريس سان جرمان بثلاثية في الدوري الفرنسي Icon ليفربول يتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي Icon عبدالعزيز بن سعود يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير داخلية باكستان Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في الربع الخالي متجهة لحقل شيبة Icon أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى مساء السبت  Icon أمانة المدينة المنورة تعتمد مشاريع تجارية وسكنية لتعزيز الاستثمار وتوفير السكن للزوار Icon أمانة الرياض تعتمد أسماء 7 حدائق بمشاركة الأهالي ضمن “أهلها يسمونها” Icon ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطاني Icon ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًّا بالرئيس التركي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

القبض على مخالف لتهريبه 45 كيلو حشيش في عسير

الجمعة ٦ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٧ مساءً
القبض على مخالف لتهريبه 45 كيلو حشيش في عسير
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الأثيوبية، التهريبة (45) كيلوجراما من مادة الحشيش المخدر

وأشارت الدوريات البرية لحرس الحدود إلى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.

قد يهمّك أيضاً
المشي في رمضان.. وعي صحي متنامٍ يجمع الأسر في عسير

المشي في رمضان.. وعي صحي متنامٍ يجمع الأسر في عسير

أجواء ضبابية تستقطب أهالي عسير للإفطار في الحدائق العامة

أجواء ضبابية تستقطب أهالي عسير للإفطار في الحدائق العامة

وحث الجهات الأمنية الجميع على الإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات عبر الاتصال بالرقم الموحد 911 في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية، و999 في بقية المناطق، أو بالمديرية العامة لحرس الحدود عبر الرقم 994، أو على رقم البلاغات التابع للمديرية العامة لمكافحة المخدرات 995.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أجواء ضبابية تستقطب أهالي عسير للإفطار في الحدائق العامة
السعودية

أجواء ضبابية تستقطب أهالي عسير للإفطار في...

السعودية
المشي في رمضان.. وعي صحي متنامٍ يجمع الأسر في عسير
السعودية

المشي في رمضان.. وعي صحي متنامٍ يجمع...

السعودية