القبض على مخالف لتهريبه 45 كيلو حشيش في عسير

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الأثيوبية، التهريبة (45) كيلوجراما من مادة الحشيش المخدر

وأشارت الدوريات البرية لحرس الحدود إلى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وحث الجهات الأمنية الجميع على الإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات عبر الاتصال بالرقم الموحد 911 في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية، و999 في بقية المناطق، أو بالمديرية العامة لحرس الحدود عبر الرقم 994، أو على رقم البلاغات التابع للمديرية العامة لمكافحة المخدرات 995.