القبض على مقيمين أساءا لطفل وروّجا المواد المخدرة بالرياض

ألقت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، القبض على مقيمين من الجنسية السورية، بعد ظهورهما في محتوى مرئي يسيئان فيه معاملة طفل.

وأوضح بيان الأمن العامن، أن الواقعة تضمنت انتهاكًا للأنظمة، عبر إرضاع الطفل مادة خاضعة لتنظيم التداول الطبي، في مخالفة لنظامي حماية الطفل ومكافحة الجرائم المعلوماتية.

ولفت البيان، إلى تورطهما في ترويج مواد مخدرة باستخدام مركبتين مسروقتين، وضُبط بحوزتهما مبالغ مالية مجهولة المصدر، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.