القبض على مقيم لاتهامه بترويج الشبو في الشرقية

الأحد ٢٩ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٦ مساءً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ألقت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين في المنطقة الشرقية القبض على مقيم من الجنسية المصرية، لاتهامه بترويج مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

وأوضحت إدارة المجاهدين على منصة إكس، أنه جرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، تمهيدًا لإحالته إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القضائية.

قد يهمّك أيضاً
القبض على مقيم لترويجه الشبو في الشرقية

القبض على مقيم لترويجه الشبو في الشرقية

القبض على 3 مقيمين لترويجهم الشبو في بالشرقية

القبض على 3 مقيمين لترويجهم الشبو في بالشرقية

وأكدت استمرار جهودها في مكافحة جرائم المخدرات وتعقب مروجيها، داعيةً إلى الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة عبر القنوات الرسمية، بما يسهم في تعزيز الأمن وحماية المجتمع.

