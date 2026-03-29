القبض على مقيم لاتهامه بترويج الشبو في الشرقية

ألقت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين في المنطقة الشرقية القبض على مقيم من الجنسية المصرية، لاتهامه بترويج مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).
وأوضحت إدارة المجاهدين على منصة إكس، أنه جرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، تمهيدًا لإحالته إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القضائية.
وأكدت استمرار جهودها في مكافحة جرائم المخدرات وتعقب مروجيها، داعيةً إلى الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة عبر القنوات الرسمية، بما يسهم في تعزيز الأمن وحماية المجتمع.