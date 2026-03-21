القبض على مواطن لترويجه مادة الحشيش المخدر بجازان

السبت ٢١ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٤:١٤ مساءً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات عن القبض على مواطن بمنطقة جازان لترويجه (33) كيلوجراما من مادة الحشيش المخدر في منطقة جازان.

وأوضحت المديرية، أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

قد يهمّك أيضاً
العيد في جازان.. مشاعر الألفة والتقارب

العيد في جازان.. مشاعر الألفة والتقارب

شوارع وميادين جازان ترفرف براية التوحيد احتفاءً بيوم العَلَم

شوارع وميادين جازان ترفرف براية التوحيد احتفاءً بيوم العَلَم

وحثت الجهات الأمنية الجميع على الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، بالاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

إقرأ المزيد

العيد في جازان.. مشاعر الألفة والتقارب
السعودية

العيد في جازان.. مشاعر الألفة والتقارب

السعودية