القبض على مواطن لترويجه مادة الحشيش المخدر بجازان

الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض الكويت: الوضع البيئي في مصفاة ميناء الأحمدي ضمن الحدود الآمنة عبدالله بن بندر يتفقد مركز القيادة الرئيسي ويعايد منسوبي الحرس الوطني أمطار ورياح شديدة على الشمالية حتى مساء السبت استقرار معدل البطالة في بريطانيا عند 5.2% العراق يخفض إنتاج نفط البصرة إلى 900 ألف برميل يوميًا الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليًا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية ترامب: سيكون من الجيد أن تتدخل الصين بشأن مضيق هرمز ضبط مخالف لنظام أمن الحدود لممارسته التسول في الجوف تقاليد ارتداء الجنبية بنجران إرث ثقافي غني يتجدَّد في الأعياد والمناسبات
أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات عن القبض على مواطن بمنطقة جازان لترويجه (33) كيلوجراما من مادة الحشيش المخدر في منطقة جازان.
وأوضحت المديرية، أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وحثت الجهات الأمنية الجميع على الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، بالاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.