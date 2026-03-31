القبض على 7 مخالفين لتهريبهم 140 كجم من القات في جازان

الثلاثاء ٣١ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢٤ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان القبض على (7) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبهم (140) كيلوجراما من نبات القات المخدر، حيث تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، بالاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة.

أو الاتصال على رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

