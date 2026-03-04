القضاء الإداري يقر تسمية رؤساء ومساعدي محاكم ديوان المظالم

عقد مجلس القضاء الإداري جلسته الأولى برئاسة معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور علي بن أحمد الأحيدب، اليوم، بمقر ديوان المظالم بالعاصمة الرياض بحضور أعضاء المجلس.

وأوضح الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الدكتور عبدالله العجلان أن المجلس أقر خلال الجلسة تسمية عدد من أصحاب الفضيلة رؤساء ومساعدي محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية ومحكمة التنفيذ الإدارية، وعددٍ من الترقيات لقضاة ديوان المظالم، إضافةً إلى تشكيل عددٍ من الدوائر القضائية الرقمية.

وناقش المجلس عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، وإجراء ما يلزم حيالها.