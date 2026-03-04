القضاء الإداري يقر تسمية رؤساء ومساعدي محاكم ديوان المظالم

تعليق الدراسة الحضورية في مدارس تعليم عسير اليوم الخميس البيت الأبيض: قتلنا 49 قياديًا رفيع المستوى في إيران انقطاع كامل للكهرباء في العراق وظائف شاغرة في شركة حلول الأولى وظائف شاغرة لدى شركة الدواء ولي العهد يبحث هاتفيًا مع رئيس تشاد التصعيد العسكري في المنطقة ولي العهد يستعرض تطورات الأوضاع في المنطقة مع رئيس السنغال في اتصالٍ بولي العهد.. رئيس كازاخستان يؤكد تضامن بلاده مع المملكة إثر الاعتداءات الإيرانية الآثمة اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج المتحدث الرسمي لـ #وزارة_الدفاع: اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج.
عقد مجلس القضاء الإداري جلسته الأولى برئاسة معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور علي بن أحمد الأحيدب، اليوم، بمقر ديوان المظالم بالعاصمة الرياض بحضور أعضاء المجلس.
وأوضح الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الدكتور عبدالله العجلان أن المجلس أقر خلال الجلسة تسمية عدد من أصحاب الفضيلة رؤساء ومساعدي محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية ومحكمة التنفيذ الإدارية، وعددٍ من الترقيات لقضاة ديوان المظالم، إضافةً إلى تشكيل عددٍ من الدوائر القضائية الرقمية.
وناقش المجلس عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، وإجراء ما يلزم حيالها.