تعليق الدراسة الحضورية في مدارس تعليم عسير اليوم الخميس Icon البيت الأبيض: قتلنا 49 قياديًا رفيع المستوى في إيران Icon انقطاع كامل للكهرباء في العراق Icon وظائف شاغرة في شركة حلول الأولى Icon وظائف شاغرة لدى شركة الدواء Icon ولي العهد يبحث هاتفيًا مع رئيس تشاد التصعيد العسكري في المنطقة Icon ولي العهد يستعرض تطورات الأوضاع في المنطقة مع رئيس السنغال Icon في اتصالٍ بولي العهد.. رئيس كازاخستان يؤكد تضامن بلاده مع المملكة إثر الاعتداءات الإيرانية الآثمة Icon اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج Icon ‏المتحدث الرسمي لـ ⁧‫#وزارة_الدفاع‬⁩: اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج. Icon

السعودية

القضاء الإداري يقر تسمية رؤساء ومساعدي محاكم ديوان المظالم

الأربعاء ٤ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٠ مساءً
القضاء الإداري يقر تسمية رؤساء ومساعدي محاكم ديوان المظالم
المواطن - واس

عقد مجلس القضاء الإداري جلسته الأولى برئاسة معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور علي بن أحمد الأحيدب، اليوم، بمقر ديوان المظالم بالعاصمة الرياض بحضور أعضاء المجلس.

وأوضح الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الدكتور عبدالله العجلان أن المجلس أقر خلال الجلسة تسمية عدد من أصحاب الفضيلة رؤساء ومساعدي محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية ومحكمة التنفيذ الإدارية، وعددٍ من الترقيات لقضاة ديوان المظالم، إضافةً إلى تشكيل عددٍ من الدوائر القضائية الرقمية.

وناقش المجلس عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، وإجراء ما يلزم حيالها.

