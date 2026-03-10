Icon

الطحين بنوعيه البر والعادي يدخل في أغلب الأكلات الشعبية والمعجنات

القمح القصيمي.. كنز غذائي ومحصول إستراتيجي في حياة الإنسان

الثلاثاء ١٠ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٤:٠٧ مساءً
القمح القصيمي.. كنز غذائي ومحصول إستراتيجي في حياة الإنسان
المواطن - واس

تشتهر منطقة القصيم بزراعة البُر (القمح), الذي يهتم بزراعته أهالي المنطقة منذ القدم ولا يزالون على ذلك حتى الآن خاصة في المحافظات الريفية التابعة لمدينة بريدة مثل محافظتي الشماسية والربيعية.

القمح القصيمي

وتكمُن أهمية البُر القصيمي لدى أهالي المنطقة كموروث شعبي, وكقيمة صحية وغذائية إذ يحتوي على الأحماض الدهنية الأساسية وفيتامين B، وحمض الفوليك، وفيتامين E، والزنك والمغنيسيوم, والألياف الغذائية التي تؤدي إلى الارتفاع البطيء النسبي في مستوى السكر في الدم وتحرير القليل من الأنسولين.

ويدخل “البُر القصيمي” في العديد من الأكلات الشعبية المشهورة بوصفه مكونًا رئيسًا, وخاصة الأنواع الفاخرة منها البعلي (المسقي بالمطر) أو المعية، الذي يعد ركيزة أساسية للمطبخ الشعبي، ويستخدم بامتياز في إعداد عدد من الأكلات الشعبية مثل المطازيز وهي عجينة مطبوخة مع المرق والخضار والقرصان وهو خبز رقيق يطبخ مع المرق إضافة لاستخدامه في خبز التنور والجريش والحنيني والمصابيب، نظرًا لقيمته الغذائية العالية وطعمه الأصيل، إلى جانب استخدامه في المعجنات بأنواعها.

وينقسم طحين البر المستخدم إلى طحين حجري، ويتميز بكونه مطحونًا بطرق تقليدية تحافظ على جنين القمح والألياف، وإلى طحين بعلي الذي يزرع بمياه الأمطار؛ مما يمنحه رائحة ونكهة مميزة وفوائد صحية أعلى.

من جانبه أوضح المزارع محمد الزايدي أنّ جودة محصول القمح ترتكز على حراثة الأرض بشكل جيد وتركها أسبوعًا كاملًا دون وضع الحبوب في التربة, وبعد ذلك تشميسها مدة كافية حرصًا على إزالة الأعشاب الضارة مع القيام بريّ الأرض بشكل جيد لضمان عدم ليونة حبوب القمح, لأن إهمال الري يؤدي إلى هشاشة حبات القمح، وتكون وقت الزراعة في فصل الشتاء, وجني المحصول في فصل الصيف.

فيما أكد عبدالله السعيد صاحب أحد المحال المتخصصة ببيع البر ببريدة أن حركة البيع مستمرة طوال العام، وتلقى رواجًا كبيرًا في شهر رمضان، والطحين بنوعيه البر والعادي يدخل في أغلب الأكلات الشعبية والمعجنات والأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، لافتًا النظر إلى أن أسعار بيعه زهيدة وقيمته الغذائية عالية؛ مما يجد إقبالًا كبيرًا من أطياف المجتمع بمختلف استخداماتهم.

يشار إلى أن القمح أحد أهم المحاصيل الغذائية التي اعتمد عليها الإنسان عبر التاريخ، لما يحتويه من عناصر غذائية مهمة تسهم في تعزيز صحة الجسم وتزويده بالطاقة، لما يحتويه من الألياف والفيتامينات والمعادن، التي تساعد على دعم صحة الجهاز الهضمي، وتعزيز الشعور بالشبع، والمساهمة في الوقاية من العديد من الأمراض عند تناوله باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن.

