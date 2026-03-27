القيادة المركزية الأمريكية تنشر صور عملياتها في الشرق الأوسط

نشرت القيادة المركزية الأمريكية لقطات من عملياتها العسكرية في منطقة الشرق الأوسط.

وضمن اللقطات، طائرة إف-35 لايتنينج الثانية تابعة لسلاح الجو الأمريكي تقوم بالتزود بالوقود جوًا أثناء تنفيذ مهمة قتالية ضمن عملية الغضب الملحمي في 24 مارس.

كذلك نشرت لقطات لجنود من الجيش الأمريكي أثناء قيامهم بصيانة أنظمة صواريخ باتريوت الاعتراضية المتنقلة، مما يساهم في الحفاظ على أكبر شبكة دفاع جوي في الشرق الأوسط بحسب ما ذكر الحساب الرسمي للقيادة المركزية الأمريكية على منصة إكس.

ونشرت القيادة أيضًا صورة تبين مقاتلة متعددة المهام من طراز إف-15إي تابعة للقوات الجوية الأمريكية تقلع لتنفيذ مهمة قتالية من قاعدة في الشرق الأوسط خلال عملية الغضب الملحمي.