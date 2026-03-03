Icon

العالم
كانت تُستعمل لإطلاق صواريخ بشكل عشوائي

القيادة المركزية الأمريكية: نستهدف منصات صواريخ إيرانية

الثلاثاء ٣ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٧ مساءً
القيادة المركزية الأمريكية: نستهدف منصات صواريخ إيرانية
المواطن - فريق التحرير

أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن القوات التابعة لها تستهدف منصات إطلاق صواريخ متنقلة يستخدمها النظام الإيراني، مؤكدة أن هذه المنصات تُستعمل لإطلاق صواريخ بشكل عشوائي بهدف إلحاق أكبر قدر ممكن من الأذى في المنطقة.

وأوضحت القيادة، في بيان، أن القوات الأميركية تلاحق هذه التهديدات بشكل مباشر، مشددة على أنها تتعامل معها من دون اعتذار أو تردد، عبر تنفيذ عمليات دقيقة لتحييدها ومنع استمرار الهجمات.

تدمير منشآت القيادة والسيطرة

وفي وقت سابق أفادت القوات الأميركية بأنها دمّرت منشآت القيادة والسيطرة التابعة للحرس الثوري الإيراني، وقدرات الدفاع الجوي الإيرانية، ومواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، إضافة إلى مطارات عسكرية، وذلك خلال عمليات متواصلة.

وأكدت أنها ستواصل اتخاذ إجراءات حاسمة ضد التهديدات الوشيكة التي يشكلها النظام الإيراني.

وقال وزير الحرب الأميركي أمس إن القوات الأميركية تضرب إيران بدقة وقوة وبلا اعتذار، وبلا تردد. وأضاف أن عملية “إيبك فيوري” تركز بشكل حاسم على تدمير الصواريخ الهجومية الإيرانية.

ولا تزال الحرب التي تفجرت في الشرق الأوسط منذ نهاية الأسبوع الفائت مستعرة، بعدما أعلنت إسرائيل بشكل مباغت يوم 28 فبراير ضرب مواقع عدة في الداخل الإيراني بالاشتراك مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن الهدف إسقاط النظام.

فيما رد الجانب الإيراني بإطلاق صواريخ ومسيرات نحو إسرائيل، وقواعد عسكرية أميركية في عدة دول خليجية.

