Icon

‏المتحدث الرسمي لـ ⁧‫#وزارة_الدفاع‬⁩: اعتراض وتدمير تسع مسيَّرات فور دخولها أجواء المملكة Icon وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية Icon تعليق الدراسة الحضورية بمدارس تعليم الشرقية اليوم الأربعاء Icon مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: السعودية ستتّخذ الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها Icon تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الملك خالد Icon وظائف شاغرة في شركة معادن Icon حرس الحدود ينفّذ مبادرة تفطير الصائمين عبر منفذ الحديثة Icon ارتفاع الدولار وسط تجدد المخاوف بشأن التضخم Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة ياسرف Icon مكتبة المسجد النبوي.. صرح علمي عريق يخدم الباحثين وطلبة العلم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

الكهرباء الكويتية: حريق محدود بمحطة الدوحة الغربية نتيجة سقوط شظية

الإثنين ٢ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٢٣ مساءً
الكهرباء الكويتية: حريق محدود بمحطة الدوحة الغربية نتيجة سقوط شظية
المواطن - فريق التحرير

صرحت المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة المهندسة فاطمة عباس جوهر حياة أنه في إطار عملية التصدي لإحدى الطائرات المسيّرة؛ سقطت شظية على إحدى خزانات الوقود داخل محطة الدوحة الغربية للقوى الكهربائية وتقطير المياه، مما أدى إلى اندلاع حريق محدود.

حريق محدود بمحطة الدوحة الغربية

وأضافت أن فريق الأمن والسلامة بالمحطة باشر التعامل الفوري مع الحادث وفق الإجراءات المعتمدة وخطط الطوارئ، حيث تم احتواء الحريق والسيطرة عليه، وجارٍ استكمال أعمال الفحص والتقييم الفني للتأكد من سلامة جميع الوحدات والمعدات.

كما أكدت حياة أن الحادث لم يسفر – ولله الحمد – عن أي إصابات بشرية، واقتصر على بعض الأضرار المادية المحدودة، فيما تستمر فرقها المختصة في متابعة الوضع واتخاذ ما يلزم من إجراءات احترازية.

وتطمئن وزارة الكهرباء الكويتية، المواطنين والمقيمين بأن منظومتي الكهرباء والماء في البلاد تعملان بشكل طبيعي، مع استمرار الجاهزية التامة للتعامل مع أي طارئ، وتهيب بالجميع استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد