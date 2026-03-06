الكويت تتعامل مع هجمات صاروخية وطائرات مسيرة

أكد الجيش الكويتي، اليوم، أنه تعامل مع هجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” عن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان، قوله: “إن الدفاعات الجوية الكويتية تتعامل حاليًا مع هجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية اخترقت أجواء دولة الكويت”.

وكانت وزارة الدفاع الكويتية أعلنت أمس الخميس أن إجمالي ما تم رصده والتعامل معه نتيجة الاعتداءات التي استهدفت أجواء دولة الكويت بلغ 212 صاروخًا بالستيًا إضافة إلى 394 طائرة مسيرة وتمكنت القوات المسلحة من التصدي لها واعتراضها ضمن منطقة العمليات الجارية.