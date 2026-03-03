الكويت تدين الهجوم الإيراني على مبنى السفارة الأمريكية بالرياض

مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: السعودية ستتّخذ الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الملك خالد وظائف شاغرة في شركة معادن حرس الحدود ينفّذ مبادرة تفطير الصائمين عبر منفذ الحديثة ارتفاع الدولار وسط تجدد المخاوف بشأن التضخم وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة ياسرف مكتبة المسجد النبوي.. صرح علمي عريق يخدم الباحثين وطلبة العلم وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة وظائف شاغرة في شركة جسارة للمشاريع ارتفاع أسعار النفط بنسبة 4.7%
أدانت الكويت بأشد العبارات الهجوم الإيراني الغاشم الذي استهدف مبنى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة السعودية الرياض.
وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها: إن ذلك يعد انتهاكًا صارخًا لجميع الأعراف والقوانين الدولية بما فيها اتفاقيتا جنيف لعام 1949 وفيينا لعام 1961 للعلاقات الدبلوماسية التي تمنح الحصانة للمباني الدبلوماسية وموظفيها حتى في حالات النزاع المسلح.
وأكدت وقوف دولة الكويت إلى جانب المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للمحافظة على أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها.