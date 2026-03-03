الكويت تدين الهجوم الإيراني على مبنى السفارة الأمريكية بالرياض

‏أدانت الكويت بأشد العبارات الهجوم الإيراني الغاشم الذي استهدف مبنى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة السعودية الرياض.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها: إن ذلك يعد انتهاكًا صارخًا لجميع الأعراف والقوانين الدولية بما فيها اتفاقيتا جنيف لعام 1949 وفيينا لعام 1961 للعلاقات الدبلوماسية التي تمنح الحصانة للمباني الدبلوماسية وموظفيها حتى في حالات النزاع المسلح.

وأكدت وقوف دولة الكويت إلى جانب المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للمحافظة على أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها.