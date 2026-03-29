الكويت تسقط 4 طائرات “درون”

أسقطت قوة الواجب في الحرس الوطني الكويتي فجر اليوم، 4 طائرات “درون” في مواقع المسؤولية التي تتولى تأمينها.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني الكويتي العميد جدعان فاضل، في بيان -وفق ما نشرته وكالة الأنباء الكويتية- أن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن وحماية المواقع الحيوية والتصدي لأي تهديدات محتملة.