الكويت تسقط 4 طائرات “درون”

أسقطت قوة الواجب في الحرس الوطني الكويتي فجر اليوم، 4 طائرات “درون” في مواقع المسؤولية التي تتولى تأمينها.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني الكويتي العميد جدعان فاضل، في بيان -وفق ما نشرته وكالة الأنباء الكويتية- أن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن وحماية المواقع الحيوية والتصدي لأي تهديدات محتملة.