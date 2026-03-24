الكويت: رصد 17 صاروخا باليستيًا و13 طائرة مسيّرة خلال الـ24 ساعة الماضية

الثلاثاء ٢٤ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠٣ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية اليوم، رصد (17) صاروخًا باليستيًا معاديًا، و(13) طائرة مسيرّة معادية داخل المجال الجوي الكويتي خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان خلال الإيجاز العالمي في بيان:” إنه تم التعامل مع (13) صاروخًا وتدميرهم، مبينًا أنه نتج عن عمليات الاعتراض سقوط شظايا في عدد من المناطق ما أسفر عن أضرار مادية محدودة، شملت بعض المنازل في مناطق سكنية متفرقة، إضافة إلى خروج بعض الخطوط الهوائية لنقل الكهرباء عن الخدمة، دون تسجيل أي إصابات بشرية”.

وأضاف أن (4) صواريخ سقطت خارج منطقة التهديد دون أن تشكل أي خطر، مشيرًا إلى أنه تم تدمير (10) طائرات مسيّرة، وسقوط (3) طائرات مسيّرة خارج المنطقة دون أن تشكل أي خطر.

