اللحوم الحمراء قيمة غذائية عالية تُعزّز الموائد الرمضانية

يُعد قطاع الثروة الحيوانية إحدى الركائز الأساسية لدعم الأسواق المحلية، وتحقيق الأمن الغذائي في المملكة؛ مما يُعزّز من استهلاك اللحوم الحمراء، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، لما تتميز به من جودة وقيمة غذائية عالية.

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة ضمن حملة “خير أرضنا”، التي أطلقتها لتسليط الضوء على دعم المنتجات المحلية، والتحفيز على استهلاكها خلال الشهر الفضيل، أن إنتاج اللحوم الحمراء في المملكة بلغ نحو (293) ألف طن؛ لتُسهم في تسيّد الموائد الرمضانية بتنوعها الذاخر، وجودتها المتميزة.

وأفادت أن دعم وتنمية قطاع الثروة الحيوانية يسهم في تحقيق التوازن بين تلبية الطلب المتزايد على اللحوم الحمراء، والمحافظة على الموارد الطبيعية، من خلال تطبيق أفضل الممارسات في التربية والإنتاج، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتعزيز الخدمات البيطرية والوقائية، إضافة إلى العمل على تطوير منظومة الإنتاج المحلي، ورفع كفاءتها؛ بما يضمن توفير منتجات غذائية آمنة وعالية الجودة، إلى جانب إسهامها في دعم مربي الثروة الحيوانية في مختلف مناطق المملكة.

وأشارت الوزارة إلى القيمة الغذائية العالية التي تتميز بها اللحوم الحمراء، حيث يعود تناولها بالعديد من الفوائد الغذائية المهمة لصحة الإنسان، ومنها، بناء العضلات، فهي غنية بالبروتين عالي الجودة، الذي يوفر الأحماض الأمنية الأساسية اللازمة لبناء ونمو العضلات، كما تساعد على الوقاية من فقر الدم، وتعزيز جهاز المناعة، مضيفة أن اللحوم الحمراء تُعد مصدرًا رئيسًا لفيتامين (ب₁₂)، الذي يعمل على تكوين الحمض النووي، وخلايا الدم الحمراء، ويدعم الصحة العصبية ووظائف الأعصاب، كما تحتوي على الزنك، الذي يدعم وظائف المناعة، ويساعد على التئام الجروح، وتكوين الحمض النووي، وهي غنية أيضًا بفيتامينات ب المختلفة، مثل: ب₂، وب3، وب6، التي تلعب دورًا في استقلاب الطاقة، ووظائف الجهاز العصبي، وإنتاج خلايا الدم الحمراء، كما يحتوي على معادن السيلينيوم، وهو مضاد للأكسدة، ويساعد على حماية الخلايا من التلف، ويدعم وظائف الغدة الدرقية، ويعزّز جهاز المناعة.

يُذكر أن حملة “خير أرضنا” تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية استهلاك المنتجات المحلية، ودعم المزارعين والمنتجين، مبينةً أن الحملة تسهم في رفع جودة المنتجات الغذائية، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.