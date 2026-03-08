Icon

السعودية

المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير مسيّرة في الربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة

الأحد ٨ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٨:٤٨ مساءً
المواطن - واس

صرَّح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير مسيّرة في الربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة.

