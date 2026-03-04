المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: محاولة هجوم على مصفاة رأس تنورة ولا أضرار

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي أنه جرت محاولة هجوم على مصفاة رأس تنورة، والتقديرات الأولية تشير إلى أن الهجوم كان بمسيرة ولم ينتج عنه أضرار.