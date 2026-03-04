Icon

التقديرات الأولية تشير إلى أن الهجوم كان بمسيرة

المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: محاولة هجوم على مصفاة رأس تنورة ولا أضرار

الأربعاء ٤ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٥٦ مساءً
المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: محاولة هجوم على مصفاة رأس تنورة ولا أضرار
المواطن - فريق التحرير

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي أنه جرت محاولة هجوم على مصفاة رأس تنورة، والتقديرات الأولية تشير إلى أن الهجوم كان بمسيرة ولم ينتج عنه أضرار.

