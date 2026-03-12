المجالس الرمضانية.. تقليد أصيل يعزز التلاحم الاجتماعي في المجتمع السعودي

تمثل المجالس الرمضانية أبرز المظاهر الاجتماعية والثقافية التي تتجلى خلال شهر رمضان المبارك، وتعكس عمق القيم الإسلامية، وروح التلاحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتُجسد إرثًا اجتماعيًا متوارثًا يعزز أواصر المحبة والتواصل .

وتبقى المجالس الرمضانية صورة مشرقة من صور التلاحم الاجتماعي، ومناسبة سنوية تتجدد فيها معاني الأخوة والتراحم، مؤكدةً أن شهر رمضان المبارك ليس موسمًا للعبادة فحسب، بل محطة لتعزيز القيم الإنسانية والاجتماعية في المجتمع.

وتحظى المجالس الرمضانية بمكانة خاصة في المجتمع، إذ تعود جذورها إلى عقود طويلة، كانت ولا تزال منصة للقاءات الودية، وتبادل الأحاديث، وبحث القضايا الاجتماعية، وتدارس الشؤون العامة في أجواء يسودها الاحترام والتقدير. ومع حلول شهر رمضان، تزداد هذه المجالس حضورًا وتنظيمًا، حيث يجتمع الأهالي بعد صلاة التراويح في المنازل أو في المجالس العامة.

وتؤدي المجالس الرمضانية دورًا مهمًا في ترسيخ القيم الإسلامية، من خلال تلاوة القرآن الكريم، وإقامة الدروس والمواعظ، وتبادل الأحاديث التي تحث على الفضيلة والتراحم والتكافل، كما تسهم في تعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية، إذ تتيح فرصة للالتقاء بين مختلف الأجيال، وتوطيد العلاقات بين الجيران والأقارب.

ولا تقتصر المجالس الرمضانية على الطابع الاجتماعي فحسب، بل تشكل كذلك مساحة للحوار البنّاء وتبادل الخبرات والتجارب، حيث يناقش الحضور موضوعات متنوعة تشمل الجوانب الثقافية والاقتصادية والاجتماعية.

كما تُعد فرصة لطرح المبادرات المجتمعية وتعزيز العمل التطوعي، خاصة في مجالات دعم الأسر المحتاجة وتنظيم موائد الإفطار.

وتتجلى في المجالس الرمضانية قيم الكرم وحسن الضيافة التي يشتهر بها المجتمع السعودي، حيث يُقدَّم للضيوف القهوة العربية والتمور والحلويات الشعبية والمشروبات الرمضانية، في أجواء تعبّر عن الأصالة والاعتزاز بالموروث الثقافي.

وفي ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المملكة، تظل المجالس الرمضانية ركيزة أساسية للحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء، إذ تسهم في نقل العادات والتقاليد إلى الأجيال الناشئة، وتغرس فيهم قيم الاحترام والتواصل المجتمعي.

وتشهد العديد من المناطق تنظيم مجالس رمضانية برعاية جهات رسمية وأهلية، تتضمن برامج تثقيفية ومحاضرات توعوية، ومسابقات ثقافية، بما يسهم في إثراء المحتوى الثقافي وتعزيز الوعي المجتمعي، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في دعم جودة الحياة وتعزيز المشاركة المجتمعية.

وأوضح المهتم بالشأن الاجتماعي صالح العبودي أن المجالس الرمضانية تمثل مدرسة اجتماعية متكاملة، يتعلم فيها الأبناء معاني الاحترام والحوار والإنصات، كما تعزز روح المسؤولية المجتمعية لدى الأفراد، وهي ليست مجرد تجمعات اجتماعية، بل هي امتداد لهوية المجتمع السعودي، حيث تتجسد فيها قيم الكرم والتسامح والتكافل، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المملكة، وما زالت هذه المجالس تحافظ على دورها المحوري في تعزيز التلاحم الوطني وترسيخ العادات الأصيلة.

وأبان أن تطور وسائل التواصل الحديثة لم يُلغِ أهمية المجالس الحضورية، بل أسهم في توسيع نطاقها، مشيرًا إلى أن العديد من المجالس أصبحت تتضمن برامج ثقافية ومسابقات معرفية ومحاضرات توعوية تسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي بحضور شخصيات اجتماعية وأكاديمية وإعلامية، مما يثري النقاش ويعزز دورها كمجالس جامعة تسهم في دعم مسيرة التنمية.