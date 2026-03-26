المدير الفني للمنتخب المصري يؤكد جاهزيتهم لمواجهة الأخضر.. غدًا

الخميس ٢٦ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥٨ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أكد المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن جاهزية لاعبيه لخوض المواجهة الودية أمام المنتخب السعودي يوم غد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن معسكرهم الإعدادي خلال فترة أيام “FIFA” الدولية لشهر مارس.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم بقاعة المؤتمرات الصحفية بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، إذ أعرب عن سعادته بالتواجد في المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى السعي للاستفادة من التجربة أمام المنتخب السعودي، أحد أبرز المنتخبات على مستوى قارة آسيا والعالم العربي، مع التأكيد على العمل لتقديم مباراة قوية تُسعد الجماهير وتحقق الفائدة الفنية قبل المونديال.

وبيّن أن المباراة تمثل أهمية كبيرة لكلا المنتخبين، في ظل ما يمتلكانه من مكانة وقوة على الساحة العالمية، حيث يُعدان من الأفضل في قارتي أفريقيا وآسيا، موضحًا امتلاك فريقه نتائج إيجابية، مع الإشارة إلى أن الهدف يتمثل في تحقيق أقصى استفادة فنية استعدادًا لكأس العالم، لافتًا إلى أن عامل الضغط سيكون حاضرًا نظرًا لخوض اللقاء خارج الأرض وأمام الجماهير السعودية.

وأشار إلى انضمام اللاعب عمر مرموش مؤخرًا إلى المعسكر؛ وأن أول مشاركة له في التدريبات الجماعية كانت يوم أمس، مبينًا أن المنتخب سيتوجه بعد المباراة لمواجهة المنتخب الإسباني الذي يضم نخبة من اللاعبين المحترفين في أكبر الأندية العالمية.

وأكد المدير الفني للمنتخب المصري أن تواجد فريقه في مجموعة تضم المنتخب الإيراني دفع إلى اختيار مواجهة المنتخب السعودي وديًا، كونه من أقوى المنتخبات في القارة الآسيوية.

