الأربعاء ١٨ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٦ صباحاً
المركزي الإماراتي يطلق حزمة دعم لتعزيز مرونة القطاع المالي
المواطن - فريق التحرير

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن إطلاق حزمة دعم استباقية متكاملة تستهدف تعزيز متانة القطاع المالي ورفع جاهزية المؤسسات المصرفية، في ظل تداعيات التوترات الإقليمية المرتبطة بإيران.

وأوضح المصرف أن النظام المالي في دولة الإمارات أظهر مستويات عالية من المرونة والقدرة على التكيف خلال الظروف الاستثنائية الراهنة، دون تسجيل أي تأثيرات جوهرية على سلامة البنوك أو كفاءة أنظمة الدفع.

وتشمل الحزمة مجموعة من الإجراءات التنظيمية والتمويلية، من أبرزها السماح للبنوك باستخدام ما يصل إلى 30% من الاحتياطي الإلزامي، وتوفير تسهيلات سيولة مؤجلة بالدرهم والدولار الأميركي، إلى جانب تطبيق تخفيف مؤقت لمتطلبات السيولة ونسب التمويل المستقر. كما تتيح الإجراءات مرونة إضافية للمصارف في تأجيل تصنيف مديونيات الأفراد والشركات وفقًا للظروف الحالية.

وأشار المصرف إلى أن إجمالي السيولة المتاحة لدى البنوك والمودعة لديه، إلى جانب صافي الأصول المؤهلة ضمن عملياته التقليدية، بلغ نحو 250 مليار دولار، فيما تجاوزت احتياطيات البنوك 109 مليارات دولار، ما يعكس قوة المراكز المالية واستعدادها لمواجهة أي تحديات محتملة.

 

 

