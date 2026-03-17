المرور السعودي.. حضور ميداني على مدار الساعة لسلامة ضيوف الرحمن

يبذل رجال المرور السعودي جهودًا متواصلة ومكثفة على مدار الساعة، خاصة خلال مواسم الحج والعمرة، لضمان سلامة ضيوف الرحمن وانسيابية الحركة المرورية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

ويعكس انتشار الدوريات والكوادر المرورية في الطرق الرئيسية والمنافذ والمشاعر، جهود رجال المرور على مدار السعة، لتنظيم تدفق المركبات والمشاة، ومنع الازدحام، وضمان وصول المصلين والزوار والمعتمرين بأمان إلى مقاصدهم.

هذه الجهود تعكس التزام السعودية الكامل بخدمة ضيوف الرحمن، حيث يعمل رجال المرور بكل تفانٍ ليؤدي المصلون والزوار والمعتمرون مناسكهم في أجواء آمنة ومنظمة.