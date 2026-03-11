سلمان للإغاثة يوزع 24 ألف وجبة غذائية ساخنة للنازحين في قطاع غزة سلطنة عُمان: إسقاط طائرة مسيّرة وسقوط أخرى في البحر شمال الدقم إخلاء طاقم سفينة تجارية إثر هجوم بمقذوف في مضيق هرمز طيران ناس يحقق ربحًا قياسيًا تاريخيًا مسجلًا صافي ربح معدل بلغ 556 مليون ريال المرور يدعو ضيوف الرحمن لاستخدام النقل العام لضمان انسيابية الحركة سقوط مسيرتين في محيط مطار دبي الدولي تحذير سيبراني: تحديثات مطلوبة لأجهزة Lenovo بسبب ثغرات أمنية أسباب وراثية للصرع لدى الأطفال فيصل بن فرحان يجري اتصالًا بوزير الخارجية الأمريكي لبحث استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة ارتفاع أسعار الذهب اليوم
وجهت الإدارة العامة للمرور دعوة هامة لضيوف الرحمن، مناشدةً إياهم بضرورة الاعتماد على وسائل النقل العامة خلال تنقلاتهم.
وأوضحت الإدارة، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” أن التوجه نحو استخدام وسائل النقل العام المتوفرة يلعب دوراً محورياً في تخفيف الازدحام وتحقيق انسيابية عالية في الحركة المرورية، مما ينعكس إيجاباً على راحة الحجاج والمعتمرين ويسهل وصولهم إلى وجهاتهم بكل يسر وطمأنينة.
وتأتي هذه التوجيهات امتداداً لجهود الإدارة العامة للمرور وحملاتها التوعوية المستمرة؛ حيث سبق وأن شددت على أهمية امتثال ضيوف الرحمن لكافة الإرشادات والتعليمات المرورية الصادرة، مؤكدة أن هذا الالتزام يعد ركيزة أساسية للإسهام في تعزيز أمنهم وسلامتهم، وضمان تجربة روحانية خالية من أي عوائق أو حوادث لا قدر الله.