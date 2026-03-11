المرور يدعو ضيوف الرحمن لاستخدام النقل العام لضمان انسيابية الحركة

وجهت الإدارة العامة للمرور دعوة هامة لضيوف الرحمن، مناشدةً إياهم بضرورة الاعتماد على وسائل النقل العامة خلال تنقلاتهم.

وأوضحت الإدارة، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” أن التوجه نحو استخدام وسائل النقل العام المتوفرة يلعب دوراً محورياً في تخفيف الازدحام وتحقيق انسيابية عالية في الحركة المرورية، مما ينعكس إيجاباً على راحة الحجاج والمعتمرين ويسهل وصولهم إلى وجهاتهم بكل يسر وطمأنينة.

وتأتي هذه التوجيهات امتداداً لجهود الإدارة العامة للمرور وحملاتها التوعوية المستمرة؛ حيث سبق وأن شددت على أهمية امتثال ضيوف الرحمن لكافة الإرشادات والتعليمات المرورية الصادرة، مؤكدة أن هذا الالتزام يعد ركيزة أساسية للإسهام في تعزيز أمنهم وسلامتهم، وضمان تجربة روحانية خالية من أي عوائق أو حوادث لا قدر الله.