Icon

المسار الرياضي يعلن إغلاق طريق المطار مؤقتًا Icon فيصل بن فرحان ووزيرة خارجية بريطانيا يبحثان الاعتداءات الإيرانية الغاشمة  Icon وظائف شاغرة في مطارات الدمام Icon وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية Icon إصابة 6 فرنسيين بهجوم بمسيرة على قاعدة عسكرية للبيشمركة في أربيل Icon “توكلنا” يعتذر عن الإنذار الخاطئ: خلل تقني Icon أمانة الرياض تعلن مواعيد إجازة عيد الفطر لمكاتب “مدينتي” Icon دوريات الأمن بالرياض تضبط 4 مخالفين لممارستهم التسول Icon ولي العهد ورئيس الوزراء الباكستاني يبحثان تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة Icon الذهب ينخفض أكثر من 1% مع صعود الدولار Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

المسار الرياضي يعلن إغلاق طريق المطار مؤقتًا

الجمعة ١٣ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤٩ صباحاً
المسار الرياضي يعلن إغلاق طريق المطار مؤقتًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن مشروع المسار الرياضي إغلاق طريق المطار مؤقتًا، في الجزء الواقع بين تقاطعه مع طريق الدمام حتى تقاطعه مع طريق الأمير محمد بن سلمان يومي الجمعة والسبت 13 – 14 مارس.

وأوضح المشروع أن الطرق البديلة المتاحة من خلال الخريطة التوضيحية.

قد يهمّك أيضاً
تعزيزًا لجودة الحياة .. دوريات الأمن الراجلة في ‫المسار الرياضي‬⁩ بـ الرياض

تعزيزًا لجودة الحياة .. دوريات الأمن الراجلة في ‫المسار الرياضي‬⁩ بـ الرياض

وفقاً للهوية المحلية والطراز السلماني.. المسار الرياضي أطول منتزه بالعالم

وفقاً للهوية المحلية والطراز السلماني.. المسار الرياضي أطول منتزه بالعالم

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد