المسار الرياضي يعلن إغلاق طريق المطار مؤقتًا فيصل بن فرحان ووزيرة خارجية بريطانيا يبحثان الاعتداءات الإيرانية الغاشمة وظائف شاغرة في مطارات الدمام وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية إصابة 6 فرنسيين بهجوم بمسيرة على قاعدة عسكرية للبيشمركة في أربيل “توكلنا” يعتذر عن الإنذار الخاطئ: خلل تقني أمانة الرياض تعلن مواعيد إجازة عيد الفطر لمكاتب “مدينتي” دوريات الأمن بالرياض تضبط 4 مخالفين لممارستهم التسول ولي العهد ورئيس الوزراء الباكستاني يبحثان تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة الذهب ينخفض أكثر من 1% مع صعود الدولار
أعلن مشروع المسار الرياضي إغلاق طريق المطار مؤقتًا، في الجزء الواقع بين تقاطعه مع طريق الدمام حتى تقاطعه مع طريق الأمير محمد بن سلمان يومي الجمعة والسبت 13 – 14 مارس.
وأوضح المشروع أن الطرق البديلة المتاحة من خلال الخريطة التوضيحية.