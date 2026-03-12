المسار الرياضي يعلن إغلاق طريق المطار مؤقتًا

أعلن مشروع المسار الرياضي إغلاق طريق المطار مؤقتًا، في الجزء الواقع بين تقاطعه مع طريق الدمام حتى تقاطعه مع طريق الأمير محمد بن سلمان يومي الجمعة والسبت 13 – 14 مارس.

وأوضح المشروع أن الطرق البديلة المتاحة من خلال الخريطة التوضيحية.