Icon

وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية Icon تعليق الدراسة الحضورية بمدارس تعليم الشرقية اليوم الأربعاء Icon مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: السعودية ستتّخذ الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها Icon تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الملك خالد Icon وظائف شاغرة في شركة معادن Icon حرس الحدود ينفّذ مبادرة تفطير الصائمين عبر منفذ الحديثة Icon ارتفاع الدولار وسط تجدد المخاوف بشأن التضخم Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة ياسرف Icon مكتبة المسجد النبوي.. صرح علمي عريق يخدم الباحثين وطلبة العلم Icon وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

المشي في رمضان.. وعي صحي متنامٍ يجمع الأسر في عسير

الإثنين ٢ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٤:٢٧ مساءً
المشي في رمضان.. وعي صحي متنامٍ يجمع الأسر في عسير
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تشهد مسارات المشي والحدائق العامة في منطقة عسير خلال شهر رمضان المبارك حضورًا لافتًا من ممارسي رياضة المشي والأنشطة البدنية، في مشهد يعكس وعيًا متناميًا بأهمية تعزيز نمط الحياة الصحي، وحرص أفراد المجتمع على التوازن بين متطلبات الصيام والمحافظة على اللياقة البدنية، في ظل أجواء معتدلة وطبيعة تضفي على المشي طابعًا خاصًا.

وتبرز مواقع عدة في مدينة أبها ومحافظات المنطقة، من بينها ممشى الضباب وممشى المطار وحديقة أبو خيال، بوصفها وجهات رئيسة تستقطب الصائمين قبل الإفطار بمدة وجيزة أو بعد صلاة التراويح، لممارسة المشي بوصفه من الأنشطة الخفيفة التي تسهم في تنشيط الدورة الدموية، وتحسين جودة النوم، وتعزيز الصحة العامة.

قد يهمّك أيضاً
أجواء روحانية وترابط اجتماعي يعيشها أهالي طريف في رمضان

أجواء روحانية وترابط اجتماعي يعيشها أهالي طريف في رمضان

ليالي الدرعية تواصل استقبال زوارها في رمضان بأجواء تاريخية وتجارب ثقافية

ليالي الدرعية تواصل استقبال زوارها في رمضان بأجواء تاريخية وتجارب ثقافية

وفي جولة ميدانية لـ”واس”، أوضح عدد من الممارسين أن رياضة المشي أصبحت جزءًا من برنامجهم اليومي خلال رمضان، مؤكدين أنها أسهمت في رفع مستوى النشاط، والتقليل من الشعور بالخمول بعد الإفطار، وتحسين المؤشرات الصحية لديهم.
وقال أحد الممارسين:” أحرص على المشي لمدة ساعة يوميًا قبل الإفطار، ولاحظت تحسنًا في مستوى اللياقة وجودة النوم”، فيما أشار آخر إلى أن الانتظام في المشي ساعده على ضبط الوزن وتنظيم مستوى السكر في الدم، خاصة مع الاعتدال في الوجبات الرمضانية.

وأسهمت الأجواء المعتدلة في مرتفعات عسير في جعل المشي طابعًا اجتماعيًا مميزًا، إذ تجتمع الأسر في الحدائق ومسارات المشي بعد الإفطار، ما يعزز الروابط الأسرية ويجعل الرياضة نشاطًا مشتركًا بين مختلف الفئات العمرية.
وأشاد الممارسون بالجهود التي تبذلها أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها في تهيئة مسارات المشي والمتنزهات العامة، من خلال تحسين الإنارة، وتوفير المسارات المخصصة، وأعمال النظافة والصيانة المستمرة، مؤكدين أن هذه الجهود أسهمت في زيادة الإقبال على ممارسة الرياضة، ووفرت بيئة آمنة ومحفزة لجميع أفراد المجتمع.

وتأتي هذه المشاهد في عسير امتدادًا لمستهدفات تحسين جودة الحياة، وتعزيز ثقافة الرياضة كأسلوب حياة مستدام، بما ينسجم مع مسارات التنمية المجتمعية في المنطقة، ويعكس حرص الجهات المعنية على دعم المبادرات التي تسهم في تعزيز الصحة العامة، ورفع مستوى الوعي بأهمية النشاط البدني.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أجواء روحانية وترابط اجتماعي يعيشها أهالي طريف في رمضان
السعودية

أجواء روحانية وترابط اجتماعي يعيشها أهالي طريف...

السعودية
أجواء ضبابية تستقطب أهالي عسير للإفطار في الحدائق العامة
السعودية

أجواء ضبابية تستقطب أهالي عسير للإفطار في...

السعودية
مشاهد من صلاة التراويح في الحرم المكي ليلة 9 رمضان
السعودية

مشاهد من صلاة التراويح في الحرم المكي...

السعودية
ليالي الدرعية تواصل استقبال زوارها في رمضان بأجواء تاريخية وتجارب ثقافية
السعودية

ليالي الدرعية تواصل استقبال زوارها في رمضان...

السعودية
المقيم في رمضان.. تجربة اجتماعية مشتركة تتجلى كل عام
السعودية

المقيم في رمضان.. تجربة اجتماعية مشتركة تتجلى...

السعودية
بدر رمضان يزين سماء الوطن العربي
السعودية

بدر رمضان يزين سماء الوطن العربي

السعودية
هبوط وارتفاع السكر في رمضان.. إرشادات مهمة لتجنب المخاطر
صحة وطب‎

هبوط وارتفاع السكر في رمضان.. إرشادات مهمة...

صحة وطب‎
شركة “سير” ترعى مبادرة “إفطار صائم” لتعزيز السلامة المرورية خلال شهر رمضان 2026
السعودية

شركة “سير” ترعى مبادرة “إفطار صائم” لتعزيز...

السعودية