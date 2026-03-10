Icon

المطبخ المركزي التابع لسلمان للإغاثة يواصل تقديم الوجبات الغذائية في قطاع غزة

الثلاثاء ١٠ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٩ صباحاً
المواطن - واس

واصل المطبخ المركزي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم الوجبات الغذائية الساخنة في منطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة للتخفيف من معاناة الأسر النازحة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.

وتسهم هذه المبادرة في توفير وجبات غذائية للأسر التي فقدت مصادر دخلها وأصبحت تعتمد على المساعدات الإنسانية لتأمين احتياجاتها اليومية، كما تخفف عنهم عناء البحث عن الطعام أو إعداده في ظل شحّ الموارد وصعوبة الظروف المعيشية في القطاع.

ويأتي ذلك امتدادًا لمواقف المملكة العربية السعودية الثابتة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن، مجسدةً قيمها النبيلة ورسالتها الإنسانية.

