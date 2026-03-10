حساب المواطن يودع 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة مارس وصول 4 شاحنات إغاثية جديدة مقدمة من سلمان للإغاثة إلى تعز رياح شديدة على منطقة حائل حتى السابعة مساء فلكية جدة: قمر رمضان في تربيعه الأخير الليلة وظائف شاغرة بشركة مطارات الدمام أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية لإنشاء منتجع بحي العاقول أرامكو تعلن النتائج المالية للربع الرابع من 2025 بتحقيق نمو وأرباح قوية وعوائد متزايدة المطبخ المركزي التابع لسلمان للإغاثة يواصل تقديم الوجبات الغذائية في قطاع غزة علاقة بين شرب المياه الجوفية وزيادة خطر الإصابة بالشلل الرعاش توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على عدة مناطق
واصل المطبخ المركزي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم الوجبات الغذائية الساخنة في منطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة للتخفيف من معاناة الأسر النازحة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.
وتسهم هذه المبادرة في توفير وجبات غذائية للأسر التي فقدت مصادر دخلها وأصبحت تعتمد على المساعدات الإنسانية لتأمين احتياجاتها اليومية، كما تخفف عنهم عناء البحث عن الطعام أو إعداده في ظل شحّ الموارد وصعوبة الظروف المعيشية في القطاع.
ويأتي ذلك امتدادًا لمواقف المملكة العربية السعودية الثابتة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن، مجسدةً قيمها النبيلة ورسالتها الإنسانية.