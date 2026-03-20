الملك سلمان: نسأل الله أن يحفظ أبطالنا البواسل على الثغور والحدود في مختلف القطاعات العسكرية والمدنية

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود المسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال خادم الحرمين الشريفين عبر حسابه بمنصة “إكس”:نحمد الله سبحانه وتعالى أن أكرمنا بإتمام صيام شهر رمضان المبارك وقيامه، ونسأل الله أن يديم علينا أمننا واستقرارنا، وأن يحفظ أبطالنا البواسل على الثغور والحدود في مختلف القطاعات العسكرية والمدنية.

‏وكل عام وأنتم بخير، وبلادنا في عز ورفعة.