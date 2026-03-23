الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير قطر في استشهاد عدد من منتسبي القوات المسلحة

الإثنين ٢٣ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٠ صباحاً
المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، أثر تعرض طائرة مروحية قطرية إلى عطل فني أثناء تأدية واجب روتيني، مما أدى إلى سقوطها في المياه الإقليمية لدولة قطر، واستشهاد عددٍ من منتسبي القوات المسلحة القطرية –رحمهم الله-.

وقال الملك المفدى:” علمنا بنبأ تعرض طائرة مروحية قطرية إلى عطل فني أثناء تأدية واجب روتيني، مما أدى إلى سقوطها في المياه الإقليمية للدولة، واستشهاد عددٍ من منتسبي القوات المسلحة القطرية –رحمهم الله-، ونبعث لسموكم، ولأسر الشهداء أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”.

قد يهمّك أيضاً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس باكستان

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس باكستان

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة ناميبيا بذكرى استقلال بلادها

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة ناميبيا بذكرى استقلال بلادها

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، أثر تعرض طائرة مروحية قطرية إلى عطل فني أثناء تأدية واجب روتيني، مما أدى إلى سقوطها في المياه الإقليمية لدولة قطر، واستشهاد عددٍ من منتسبي القوات المسلحة القطرية –رحمهم الله-.

وقال سمو ولي العهد:” تلقيت نبأ تعرض طائرة مروحية قطرية إلى عطل فني أثناء تأدية واجب روتيني، مما أدى إلى سقوطها في المياه الإقليمية للدولة، واستشهاد عددٍ من منتسبي القوات المسلحة القطرية –رحمهم الله-، وأبعث لسموكم، ولأسر الشهداء أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلًا المولى العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”.

إقرأ المزيد

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس تونس 
السعودية

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس تونس 

السعودية
الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيات تهنئة لقادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر
السعودية

الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيات تهنئة...

السعودية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس باكستان
السعودية

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس باكستان

السعودية
الملك سلمان: جهود المملكة لدعم السلام في العالم امتدادٌ لنهجها الثابت في احتواء الأزمات
أخبار رئيسية

الملك سلمان: جهود المملكة لدعم السلام في...

أخبار رئيسية
الملك سلمان: نسأل الله أن يحفظ أبطالنا البواسل على الثغور والحدود في مختلف القطاعات العسكرية والمدنية
أخبار رئيسية

الملك سلمان: نسأل الله أن يحفظ أبطالنا...

أخبار رئيسية
الملك سلمان وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر
السعودية

الملك سلمان وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة...

السعودية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة ناميبيا بذكرى استقلال بلادها
آخر الاخبار

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة ناميبيا...

آخر الاخبار