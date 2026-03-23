الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير قطر في استشهاد عدد من منتسبي القوات المسلحة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، أثر تعرض طائرة مروحية قطرية إلى عطل فني أثناء تأدية واجب روتيني، مما أدى إلى سقوطها في المياه الإقليمية لدولة قطر، واستشهاد عددٍ من منتسبي القوات المسلحة القطرية –رحمهم الله-.

وقال الملك المفدى:” علمنا بنبأ تعرض طائرة مروحية قطرية إلى عطل فني أثناء تأدية واجب روتيني، مما أدى إلى سقوطها في المياه الإقليمية للدولة، واستشهاد عددٍ من منتسبي القوات المسلحة القطرية –رحمهم الله-، ونبعث لسموكم، ولأسر الشهداء أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، أثر تعرض طائرة مروحية قطرية إلى عطل فني أثناء تأدية واجب روتيني، مما أدى إلى سقوطها في المياه الإقليمية لدولة قطر، واستشهاد عددٍ من منتسبي القوات المسلحة القطرية –رحمهم الله-.

وقال سمو ولي العهد:” تلقيت نبأ تعرض طائرة مروحية قطرية إلى عطل فني أثناء تأدية واجب روتيني، مما أدى إلى سقوطها في المياه الإقليمية للدولة، واستشهاد عددٍ من منتسبي القوات المسلحة القطرية –رحمهم الله-، وأبعث لسموكم، ولأسر الشهداء أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلًا المولى العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”.