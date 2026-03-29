الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس الجزائر

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في وفاة رئيس الجمهورية الأسبق اليامين زروال -رحمه الله-.
وقال الملك المفدى:” علمنا بنبأ وفاة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الأسبق اليامين زروال –رحمه الله– وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون “.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في وفاة الرئيس الأسبق اليامين زروال -رحمه الله-.
وقال سمو ولي العهد:” تلقيت نبأ وفاة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الأسبق اليامين زروال -رحمه الله- وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلًا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”.