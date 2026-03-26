الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس كولومبيا في ضحايا تحطم الطائرة العسكرية

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس غوستافو فرانسيسكو بيترو أوريغو رئيس جمهورية كولومبيا، في ضحايا حادث تحطم طائرة عسكرية كولومبية.
وقال الملك المفدى: “علمنا بنبأ حادث تحطم طائرة عسكرية كولومبية، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، ولنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه”.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس غوستافو فرانسيسكو بيترو أوريغو رئيس جمهورية كولومبيا، في ضحايا حادث تحطم طائرة عسكرية كولومبية.
وقال سمو ولي العهد: “بلغني نبأ حادث تحطم طائرة عسكرية كولومبية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه”.