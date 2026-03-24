الملك سلمان وولي العهد يعزيان سلطان عُمان في ضحايا منخفض المسرّات

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، في ضحايا الحالة الجوية (منخفض المسرّات) الذي تعرضت له بلاده.
وقال الملك المفدى: “علمنا بنبأ تعرض سلطنة عُمان للحالة الجوية (منخفض المسرّات)، وما نتج عنها من وفيات وإصابات ومفقودين، وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسر المتوفين ولشعب سلطنة عُمان الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يعيد المفقودين لذويهم سالمين، ويحفظكم وشعب سلطنة عُمان من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب”.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، في ضحايا الحالة الجوية (منخفض المسرّات) الذي تعرضت له بلاده.
وقال سمو ولي العهد: “تلقيت نبأ تعرض سلطنة عُمان للحالة الجوية (منخفض المسرّات)، وما نتج عنها من وفيات وإصابات ومفقودين، وأعرب لجلالتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلًا الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، وأن يعيد المفقودين لذويهم سالمين، إنه سميع مجيب”.