الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة بلغاريا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة إيليانا يوتوفا رئيسة جمهورية بلغاريا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية بلغاريا الصديق اطّراد التقدم والازدهار.

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيدة إيليانا يوتوفا رئيسة جمهورية بلغاريا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية بلغاريا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.