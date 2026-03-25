الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الجمهورية الهيلينية

الأربعاء ٢٥ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٠١ مساءً
المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس كونستانتينوس تاسولاس رئيس الجمهورية الهيلينية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية الهيلينية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس كونستانتينوس تاسولاس رئيس الجمهورية الهيلينية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية الهيلينية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

