تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين

الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من سلطان عُمان

الثلاثاء ٢٤ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٦:٢٢ مساءً
الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من سلطان عُمان
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، رسالة خطية، من جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

تسلم الرسالة معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير سلطنة عُمان لدى المملكة نجيب بن هلال بن سعود البوسعيدي.

قد يهمّك أيضاً
الملك سلمان وولي العهد يعزيان سلطان عُمان في ضحايا منخفض المسرّات

الملك سلمان وولي العهد يعزيان سلطان عُمان في ضحايا منخفض المسرّات

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس باكستان

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس باكستان

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.

إقرأ المزيد

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس باكستان
السعودية

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس باكستان

السعودية
الملك سلمان وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر
السعودية

الملك سلمان وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة...

السعودية
الملك سلمان: نسأل الله أن يحفظ أبطالنا البواسل على الثغور والحدود في مختلف القطاعات العسكرية والمدنية
أخبار رئيسية

الملك سلمان: نسأل الله أن يحفظ أبطالنا...

أخبار رئيسية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة ناميبيا بذكرى استقلال بلادها
آخر الاخبار

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة ناميبيا...

آخر الاخبار
الملك سلمان: جهود المملكة لدعم السلام في العالم امتدادٌ لنهجها الثابت في احتواء الأزمات
أخبار رئيسية

الملك سلمان: جهود المملكة لدعم السلام في...

أخبار رئيسية
الملك سلمان وولي العهد يعزيان سلطان عُمان في ضحايا منخفض المسرّات
السعودية

الملك سلمان وولي العهد يعزيان سلطان عُمان...

السعودية
الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيات تهنئة لقادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر
السعودية

الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيات تهنئة...

السعودية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس تونس 
السعودية

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس تونس 

السعودية