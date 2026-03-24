الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من سلطان عُمان

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، رسالة خطية، من جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
تسلم الرسالة معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير سلطنة عُمان لدى المملكة نجيب بن هلال بن سعود البوسعيدي.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.