توقعات باستمرار الحالة المطرية واشتدادها على عدة مناطق حتى نهاية الأسبوع | ضبط قائد مركبة تعمد صدم أخرى والفرار وعرقلة حركة السير في الرياض | انخفاض أسعار النفط بأكثر من 10% عند التسوية | إحباط تهريب 112 ألف قرص ممنوع في جازان | السعودية تتقدم إلى المرتبة الـ22 عالميًا في تقرير السعادة العالمي لعام 2026م | اقتران القمر وعنقود الثريا النجمي في سماء السعودية | سلمان للإغاثة يوزع 2.000 كيس من الأرز في الخرطوم | منح استثناء مؤقت للسفن السعودية والأجنبية من شرط انتهاء الوثائق والشهادات المطلوبة | هلال الباحة يرفع درجة الجاهزية القصوى ويفعّل خطط الطوارئ لمواجهة الحالة المطرية | تنبيه مهم من الحج والعمرة لضيوف الرحمن بشأن إجراءات السفر

الثلاثاء ٢٤ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤٢ صباحاً
المنتخب السعودي يواصل تدريباته في جدة استعدادًا للقاء مصر الودي
المواطن - واس

واصل المنتخب السعودي الأول مساء أمس، تدريباته في محافظة جدة، ضمن معسكره الإعدادي المقام في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لكأس العالم FIFA 2026™، خلال فترة أيام “FIFA” الدولية لشهر مارس.

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب التدريب بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد؛ حيث بدأت الحصة التدريبية بمران الإحماء، تلا ذلك تمارين الاستحواذ، أعقبه العمل على تمارين تكتيكية، قبل أن تختتم الحصة التدريبية بمناورات مصغّرة على مساحات متنوعة.

وعلى صعيد متصل، انضم اللاعب علي لاجامي إلى تدريبات المنتخب الأول قادمًا من معسكر منتخب (B) بعد استدعائه من قبل المدير الفني.

ومن جانب آخر, اكتفى اللاعب حسان التمبكتي ببرنامجه العلاجي برفقة الجهاز الطبي، في حين لم يكمل اللاعب زكريا هوساوي الحصة التدريبية لشعوره بآلام في الركبة.

ويواصل المنتخب السعودي مساء اليوم، تدريباته بحصة على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في تمام السابعة مساءً، وستكون متاحة لوسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى.

