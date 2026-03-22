المنتخب السعودي (B) يفتتح معسكره الإعدادي في جدة

افتتح المنتخب السعودي (B) مساء اليوم معسكره الإعدادي في جدة، بالتزامن مع معسكر المنتخب السعودي الأول، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من برنامج إعداد الأخضر لكأس العالم FIFA 2026™، خلال فترة أيام “FIFA” الدولية لشهر مارس.

ويُقام معسكر المنتخب السعودي (B) في محافظة جدة خلال الفترة من 22 إلى 31 مارس الجاري؛ وذلك بهدف منح الفرصة لجميع اللاعبين، ورفع جاهزيتهم الفنية، وتعزيز قاعدة الاختيارات للمنتخب السعودي الأول.

وعقد المدير الفني إيرفي رينارد اجتماعًا مع لاعبي المنتخب (B) في وقت يسبق الحصة التدريبية، جرى خلاله التأكيد على أهمية المرحلة الحالية، وشرح الأهداف الرئيسية من إقامة معسكر المنتخب (B)، ودوره في دعم منظومة المنتخب السعودي الأول.

وعلى الصعيد الميداني، أجرى لاعبو المنتخب السعودي (B) مساء اليوم حصتهم التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، بقيادة المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو، اشتملت تطبيقهم تمارين لياقية وتكتيكية.

ويواصل المنتخب السعودي (B) تدريباته يوم غد، عند الساعة الخامسة، في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.