الموارد البشرية تعلن موعد إجازة عيد الفطر للقطاعين الخاص وغير الربحي

مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: السعودية ستتّخذ الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الملك خالد وظائف شاغرة في شركة معادن حرس الحدود ينفّذ مبادرة تفطير الصائمين عبر منفذ الحديثة ارتفاع الدولار وسط تجدد المخاوف بشأن التضخم وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة ياسرف مكتبة المسجد النبوي.. صرح علمي عريق يخدم الباحثين وطلبة العلم وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة وظائف شاغرة في شركة جسارة للمشاريع ارتفاع أسعار النفط بنسبة 4.7%
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مساء اليوم الثلاثاء، عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك للقطاعين الخاص وغير الربحي.
وأوضحت أن إجازة عيد الفطر المبارك، تبدأ بنهاية دوام الأربعاء 29 رمضان 1447هـ، الموافق 18 مارس 2026م، وتستمر لمدة 4 أيام.
وأضافت الموارد البشرية “على صاحب العمل التقيد بما ورد في القرة الثانية من المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل”.