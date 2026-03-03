الموارد البشرية تعلن موعد إجازة عيد الفطر للقطاعين الخاص وغير الربحي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مساء اليوم الثلاثاء، عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك للقطاعين الخاص وغير الربحي.

موعد إجازة عيد الفطر

وأوضحت أن إجازة عيد الفطر المبارك، تبدأ بنهاية دوام الأربعاء 29 رمضان 1447هـ، الموافق 18 مارس 2026م، وتستمر لمدة 4 أيام.

وأضافت الموارد البشرية “على صاحب العمل التقيد بما ورد في القرة الثانية من المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل”.