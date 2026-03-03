Icon

مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: السعودية ستتّخذ الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها Icon تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الملك خالد Icon وظائف شاغرة في شركة معادن Icon حرس الحدود ينفّذ مبادرة تفطير الصائمين عبر منفذ الحديثة Icon ارتفاع الدولار وسط تجدد المخاوف بشأن التضخم Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة ياسرف Icon مكتبة المسجد النبوي.. صرح علمي عريق يخدم الباحثين وطلبة العلم Icon وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة في شركة جسارة للمشاريع Icon ارتفاع أسعار النفط بنسبة 4.7% Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية

الموارد البشرية تعلن موعد إجازة عيد الفطر للقطاعين الخاص وغير الربحي

الثلاثاء ٣ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢١ مساءً
الموارد البشرية تعلن موعد إجازة عيد الفطر للقطاعين الخاص وغير الربحي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مساء اليوم الثلاثاء، عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك للقطاعين الخاص وغير الربحي.

موعد إجازة عيد الفطر

وأوضحت أن إجازة عيد الفطر المبارك، تبدأ بنهاية دوام الأربعاء 29 رمضان 1447هـ، الموافق 18 مارس 2026م، وتستمر لمدة 4 أيام.

قد يهمّك أيضاً
الموارد البشرية: 1900 مركز ضيافة للأطفال يقدّم خدماته لـ 60 ألف طفل خلال 2025

الموارد البشرية: 1900 مركز ضيافة للأطفال يقدّم خدماته لـ 60 ألف طفل...

الموارد البشرية تُطلق خدمة الانقطاع عن العمل عبر منصة مساند

الموارد البشرية تُطلق خدمة الانقطاع عن العمل عبر منصة مساند

وأضافت الموارد البشرية “على صاحب العمل التقيد بما ورد في القرة الثانية من المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الموارد البشرية: 1900 مركز ضيافة للأطفال يقدّم خدماته لـ 60 ألف طفل خلال 2025
السعودية

الموارد البشرية: 1900 مركز ضيافة للأطفال يقدّم...

السعودية