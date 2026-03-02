“المياه الوطنية” تنفذ مشروعين لشبكات المياه بالجوف بتكلفة تتجاوز 55 مليون ريال

المتحدث الرسمي لـ #وزارة_الدفاع: اعتراض وتدمير تسع مسيَّرات فور دخولها أجواء المملكة وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعليق الدراسة الحضورية بمدارس تعليم الشرقية اليوم الأربعاء مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: السعودية ستتّخذ الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الملك خالد وظائف شاغرة في شركة معادن حرس الحدود ينفّذ مبادرة تفطير الصائمين عبر منفذ الحديثة ارتفاع الدولار وسط تجدد المخاوف بشأن التضخم وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة ياسرف مكتبة المسجد النبوي.. صرح علمي عريق يخدم الباحثين وطلبة العلم
انتهت شركة المياه الوطنية من تنفيذ مشروعين في منطقة الجوف بتكلفة تجاوزت 55 مليون ريال؛ وذلك لخدمة أكثر من 23 ألف مستفيد في المنطقة.
ويأتي ذلك ضمن جهود الشركة لرفع كفاءة التشغيل في القطاع المائي، وتوسيع نطاق التغطية بالجوف، وتقديم خدمات مياه موثوقة ومستدامة تتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتحسين جودة الحياة.
وبيّنت الشركة أن المشروعين تضمنا تنفيذ شبكات مياه في أحياء غرب “قارا” وجنوب حي “اللقائط” بمدينة سكاكا، ومحافظة صوير، ومركز عذفاء، وحي الأمير عبدالإله بالقريات؛ وذلك بعد مد خطوط وشبكات مياه تجاوزت أطوالها 190 كيلومترًا، وإنشاء خزان مياه علوي بسعة 100 متر مكعب، ومحطة ضخ تجاوزت طاقتها 19 ألف متر مكعب يوميًا.
ودعت “المياه الوطنية” عملاءها في أحياء غرب قارا، وجنوب حي اللقائط، بمدينة سكاكا، ومحافظة صوير، وحي الأمير عبدالإله بالقريات لطلب الخدمة عبر قنواتها الرسمية؛ سواء من خلال تطبيقها على الهواتف الذكية، أو عبر فرعها الإلكتروني (https://ebranch.nwc.com.sa/login).