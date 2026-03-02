“المياه الوطنية” تنفذ مشروعين لشبكات المياه بالجوف بتكلفة تتجاوز 55 مليون ريال

انتهت شركة المياه الوطنية من تنفيذ مشروعين في منطقة الجوف بتكلفة تجاوزت 55 مليون ريال؛ وذلك لخدمة أكثر من 23 ألف مستفيد في المنطقة.

ويأتي ذلك ضمن جهود الشركة لرفع كفاءة التشغيل في القطاع المائي، وتوسيع نطاق التغطية بالجوف، وتقديم خدمات مياه موثوقة ومستدامة تتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتحسين جودة الحياة.

وبيّنت الشركة أن المشروعين تضمنا تنفيذ شبكات مياه في أحياء غرب “قارا” وجنوب حي “اللقائط” بمدينة سكاكا، ومحافظة صوير، ومركز عذفاء، وحي الأمير عبدالإله بالقريات؛ وذلك بعد مد خطوط وشبكات مياه تجاوزت أطوالها 190 كيلومترًا، وإنشاء خزان مياه علوي بسعة 100 متر مكعب، ومحطة ضخ تجاوزت طاقتها 19 ألف متر مكعب يوميًا.

ودعت “المياه الوطنية” عملاءها في أحياء غرب قارا، وجنوب حي اللقائط، بمدينة سكاكا، ومحافظة صوير، وحي الأمير عبدالإله بالقريات لطلب الخدمة عبر قنواتها الرسمية؛ سواء من خلال تطبيقها على الهواتف الذكية، أو عبر فرعها الإلكتروني (https://ebranch.nwc.com.sa/login).