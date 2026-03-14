وظائف شاغرة بـ شركة التصنيع الوطنية لقطات لهطول أمطار الخير على تبوك النصر يقسو على الخليج بخماسية ويعزز صدارة دوري روشن الهلال يفوز على الفتح في دوري روشن أمريكا لـ رعاياها في العراق: غادروا فوراً البحرين: اعتراض 125 صاروخًا و203 طائرات مسيّرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية وظائف شاغرة لدى الفطيم القابضة تقلبات جوية في تبوك والهلال الأحمر يعلن الجاهزية الكاملة حِجر إسماعيل.. المساحة التي بقيت شاهدة على تاريخ الكعبة المشرفة عبر القرون قطر: تصدينا لهجوم بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة
حقق فريق النصر فوزًا كبيرًا على مضيفه الخليج بخمسة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما أمس على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الـ(26) من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.
وسجّل أهداف النصر كلٌّ من عبدالله الحمدان في الدقيقة (30)، وأيمن يحيى في الدقيقة (54)، فيما أحرز جواو فيليكس هدفين في الدقيقتين (73) و(79)، وأضاف أنجيلو غابرييل الهدف الخامس في الوقت بدل الضائع (90+1).
وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى (67) نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد الخليج عند (30) نقطة في المركز الحادي عشر.