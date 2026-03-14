النصر يقسو على الخليج بخماسية ويعزز صدارة دوري روشن

حقق فريق النصر فوزًا كبيرًا على مضيفه الخليج بخمسة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما أمس على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الـ(26) من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

وسجّل أهداف النصر كلٌّ من عبدالله الحمدان في الدقيقة (30)، وأيمن يحيى في الدقيقة (54)، فيما أحرز جواو فيليكس هدفين في الدقيقتين (73) و(79)، وأضاف أنجيلو غابرييل الهدف الخامس في الوقت بدل الضائع (90+1).

وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى (67) نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد الخليج عند (30) نقطة في المركز الحادي عشر.