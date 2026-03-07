Icon

خالد بن سلمان : نتمنى أن يغلب الجانب الإيراني الحكمة وصوت العقل والابتعاد عن الحسابات الخاطئة Icon انطلاق معرض وزارة الداخلية للتعريف بخدماتها لضيوف الرحمن في جدة Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: محاولة هجوم على حقل شيبة واعتراض وتدمير 6 مسيّرات في الربع الخالي Icon ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس قبرص Icon موناكو يهزم باريس سان جرمان بثلاثية في الدوري الفرنسي Icon ليفربول يتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي Icon عبدالعزيز بن سعود يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير داخلية باكستان Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في الربع الخالي متجهة لحقل شيبة Icon أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى مساء السبت

النصر يفوز على نيوم في اللحظات الأخيرة ويواصل صدارة الدوري

الأحد ٨ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١:١٣ صباحاً
النصر يفوز على نيوم في اللحظات الأخيرة ويواصل صدارة الدوري
المواطن - فريق التحرير

واصل النصر صدارته لترتيب الدوري السعودي للمحترفين، عقب فوزه على ضيفه نيوم بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس على ملعب “الأول بارك” بالرياض، ضمن منافسات الجولة الـ(25) من المسابقة.

وشهدت المباراة تبادلًا للمحاولات الهجومية بين الفريقين مع تنظيم دفاعي من الجانبين، مما صعّب الوصول إلى الشباك طوال مجريات اللقاء، في ظل تألق حارسي المرمى وإهدار عدد من الفرص من الجانبين.

وفي الوقت بدل الضائع خطف مدافع النصر محمد سيماكان هدف الفوز في الدقيقة (90+5)، بعدما استثمر كرة داخل منطقة الجزاء، مانحًا فريقه ثلاث نقاط ثمينة.
وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى (64) نقطة معززًا صدارته للترتيب، فيما تجمد رصيد نيوم عند (32) نقطة في المركز الثامن.

الرياضة