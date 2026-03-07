النصر يفوز على نيوم في اللحظات الأخيرة ويواصل صدارة الدوري

خالد بن سلمان : نتمنى أن يغلب الجانب الإيراني الحكمة وصوت العقل والابتعاد عن الحسابات الخاطئة انطلاق معرض وزارة الداخلية للتعريف بخدماتها لضيوف الرحمن في جدة المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: محاولة هجوم على حقل شيبة واعتراض وتدمير 6 مسيّرات في الربع الخالي ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس قبرص موناكو يهزم باريس سان جرمان بثلاثية في الدوري الفرنسي ليفربول يتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عبدالعزيز بن سعود يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير داخلية باكستان المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في الربع الخالي متجهة لحقل شيبة أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى مساء السبت
واصل النصر صدارته لترتيب الدوري السعودي للمحترفين، عقب فوزه على ضيفه نيوم بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس على ملعب “الأول بارك” بالرياض، ضمن منافسات الجولة الـ(25) من المسابقة.
وشهدت المباراة تبادلًا للمحاولات الهجومية بين الفريقين مع تنظيم دفاعي من الجانبين، مما صعّب الوصول إلى الشباك طوال مجريات اللقاء، في ظل تألق حارسي المرمى وإهدار عدد من الفرص من الجانبين.
وفي الوقت بدل الضائع خطف مدافع النصر محمد سيماكان هدف الفوز في الدقيقة (90+5)، بعدما استثمر كرة داخل منطقة الجزاء، مانحًا فريقه ثلاث نقاط ثمينة.
وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى (64) نقطة معززًا صدارته للترتيب، فيما تجمد رصيد نيوم عند (32) نقطة في المركز الثامن.