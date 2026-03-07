النصر يفوز على نيوم في اللحظات الأخيرة ويواصل صدارة الدوري

واصل النصر صدارته لترتيب الدوري السعودي للمحترفين، عقب فوزه على ضيفه نيوم بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس على ملعب “الأول بارك” بالرياض، ضمن منافسات الجولة الـ(25) من المسابقة.

وشهدت المباراة تبادلًا للمحاولات الهجومية بين الفريقين مع تنظيم دفاعي من الجانبين، مما صعّب الوصول إلى الشباك طوال مجريات اللقاء، في ظل تألق حارسي المرمى وإهدار عدد من الفرص من الجانبين.

وفي الوقت بدل الضائع خطف مدافع النصر محمد سيماكان هدف الفوز في الدقيقة (90+5)، بعدما استثمر كرة داخل منطقة الجزاء، مانحًا فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى (64) نقطة معززًا صدارته للترتيب، فيما تجمد رصيد نيوم عند (32) نقطة في المركز الثامن.