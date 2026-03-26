النفط يرتفع بأكثر من 3% وسط مخاوف الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3% اليوم، مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط ومخاوف تعطل الإمدادات.

وصعد خام برنت إلى 105.73 دولارات للبرميل، فيما بلغ خام غرب تكساس 94.36 دولارًا للبرميل، بعد خسائر تجاوزت 2% في الجلسة السابقة.

ويأتي الارتفاع في ظل استمرار التصعيد العسكري واحتمالات تعثر الإمدادات، خاصة مع تعطل الشحن عبر مضيق هرمز.