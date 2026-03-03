النفط يرتفع لليوم الثالث مع تصاعد المخاوف على الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي، مدعومة بتزايد المخاوف من تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط.

وصعد خام برنت إلى 78.83 دولارًا للبرميل بزيادة 1.4%، بعد أن لامس أعلى مستوى له منذ يناير 2025 في الجلسة السابقة، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى 71.97 دولارًا للبرميل.