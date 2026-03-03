Icon

النفط يرتفع لليوم الثالث مع تصاعد المخاوف على الإمدادات

الثلاثاء ٣ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤١ صباحاً
النفط يرتفع لليوم الثالث مع تصاعد المخاوف على الإمدادات
المواطن - واس

ارتفعت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي، مدعومة بتزايد المخاوف من تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط.

وصعد خام برنت إلى 78.83 دولارًا للبرميل بزيادة 1.4%، بعد أن لامس أعلى مستوى له منذ يناير 2025 في الجلسة السابقة، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى 71.97 دولارًا للبرميل.

