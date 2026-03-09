Icon

الخطوط والنقوش في المسجد النبوي.. جماليات الحضارة الإسلامية في رحاب دار الهجرة Icon لقطات لأمطار الشرقية المسائية Icon استقرار حالة التوأم الصومالي رحمة ورملا بعد 4 أيام من عملية فصلهما الناجحة Icon النفط يسجل أعلى مستوياته منذ 2022 عند أكثر من 119 دولارًا Icon الجفالي للسيارات ترعى مبادرة توزيع مليون وجبة إفطار صائم بالتعاون مع المركز الوطني للمسؤولية Icon الدفاع القطرية: التصدي لـ 17 صاروخًا باليستيًا و6 طائرات مسيّرة دون خسائر Icon أهالي عسير يستعيدون ذكريات الإفطار في القصور التاريخية Icon موائد الإفطار الجماعي بجدة تبرز مظاهر الألفة والترابط في رمضان Icon سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10830.73 نقطة Icon أمير تبوك يسلّم وثائق تملّك الوحدات السكنية للمستفيدين من تبرّع ولي العهد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق

النفط يسجل أعلى مستوياته منذ 2022 عند أكثر من 119 دولارًا

الإثنين ٩ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠٥ مساءً
النفط يسجل أعلى مستوياته منذ 2022 عند أكثر من 119 دولارًا
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

‌قفزت أسعار النفط إلى أكثر من 119 دولارًا للبرميل اليوم، لتسجل مستويات لم تشهدها منذ منتصف 2022.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 8.77 دولارات، أو 9.46% لتصل إلى 101.46 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7.92 دولارات أو 8.71% لتصل إلى 98.82 دولارًا.
وفي جلسة متقلبة، سجل خام برنت في وقت سابق أعلى مستوياته عند 119.50 دولارًا للبرميل، مما يشير إلى أكبر قفزة في السعر على الإطلاق في يوم واحد، ووصل خام غرب تكساس الوسيط إلى 119.48 دولارًا.

قد يهمّك أيضاً
أسعار الغاز والنفط ترتفع بشكل غير مسبوق في أوروبا

أسعار الغاز والنفط ترتفع بشكل غير مسبوق في أوروبا

انخفاض أسعار النفط مع احتمال تدخل أميركا في سوق العقود الآجلة

انخفاض أسعار النفط مع احتمال تدخل أميركا في سوق العقود الآجلة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

النفط يواصل مكاسبه ويقفز 5%
السوق

النفط يواصل مكاسبه ويقفز 5%

السوق
أسعار الغاز والنفط ترتفع بشكل غير مسبوق في أوروبا
السوق

أسعار الغاز والنفط ترتفع بشكل غير مسبوق...

السوق
تواصل ارتفاع أسعار النفط
السوق

تواصل ارتفاع أسعار النفط

السوق
انخفاض أسعار النفط مع احتمال تدخل أميركا في سوق العقود الآجلة
السوق

انخفاض أسعار النفط مع احتمال تدخل أميركا...

السوق
النفط يرتفع لليوم الثالث مع تصاعد المخاوف على الإمدادات
السوق

النفط يرتفع لليوم الثالث مع تصاعد المخاوف...

السوق