الخطوط والنقوش في المسجد النبوي.. جماليات الحضارة الإسلامية في رحاب دار الهجرة لقطات لأمطار الشرقية المسائية استقرار حالة التوأم الصومالي رحمة ورملا بعد 4 أيام من عملية فصلهما الناجحة النفط يسجل أعلى مستوياته منذ 2022 عند أكثر من 119 دولارًا الجفالي للسيارات ترعى مبادرة توزيع مليون وجبة إفطار صائم بالتعاون مع المركز الوطني للمسؤولية الدفاع القطرية: التصدي لـ 17 صاروخًا باليستيًا و6 طائرات مسيّرة دون خسائر أهالي عسير يستعيدون ذكريات الإفطار في القصور التاريخية موائد الإفطار الجماعي بجدة تبرز مظاهر الألفة والترابط في رمضان سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10830.73 نقطة أمير تبوك يسلّم وثائق تملّك الوحدات السكنية للمستفيدين من تبرّع ولي العهد
قفزت أسعار النفط إلى أكثر من 119 دولارًا للبرميل اليوم، لتسجل مستويات لم تشهدها منذ منتصف 2022.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 8.77 دولارات، أو 9.46% لتصل إلى 101.46 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7.92 دولارات أو 8.71% لتصل إلى 98.82 دولارًا.
وفي جلسة متقلبة، سجل خام برنت في وقت سابق أعلى مستوياته عند 119.50 دولارًا للبرميل، مما يشير إلى أكبر قفزة في السعر على الإطلاق في يوم واحد، ووصل خام غرب تكساس الوسيط إلى 119.48 دولارًا.