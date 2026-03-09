النفط يسجل أعلى مستوياته منذ 2022 عند أكثر من 119 دولارًا

‌قفزت أسعار النفط إلى أكثر من 119 دولارًا للبرميل اليوم، لتسجل مستويات لم تشهدها منذ منتصف 2022.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 8.77 دولارات، أو 9.46% لتصل إلى 101.46 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7.92 دولارات أو 8.71% لتصل إلى 98.82 دولارًا.

وفي جلسة متقلبة، سجل خام برنت في وقت سابق أعلى مستوياته عند 119.50 دولارًا للبرميل، مما يشير إلى أكبر قفزة في السعر على الإطلاق في يوم واحد، ووصل خام غرب تكساس الوسيط إلى 119.48 دولارًا.