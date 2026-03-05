Icon

النفط يواصل مكاسبه ويقفز 5%

الخميس ٥ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٧ مساءً
النفط يواصل مكاسبه ويقفز 5%
المواطن - فريق التحرير

‌قفزت أسعار النفط اليوم 5% مواصلة مكاسبها مع تصاعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وارتفع خام برنت 4.09 دولارات ما يعادل 5.02% مسجلًا 85.49 دولارًا للبرميل.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 6 دولارات ما يعادل 8.04% مسجلاً 80.66 دولارًا.

