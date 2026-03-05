النفط يواصل مكاسبه ويقفز 5%

اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيَّرة شرق محافظة الخرج تعليق الدراسة الحضورية في مدارس تعليم عسير اليوم الخميس البيت الأبيض: قتلنا 49 قياديًا رفيع المستوى في إيران انقطاع كامل للكهرباء في العراق وظائف شاغرة في شركة حلول الأولى وظائف شاغرة لدى شركة الدواء ولي العهد يبحث هاتفيًا مع رئيس تشاد التصعيد العسكري في المنطقة ولي العهد يستعرض تطورات الأوضاع في المنطقة مع رئيس السنغال في اتصالٍ بولي العهد.. رئيس كازاخستان يؤكد تضامن بلاده مع المملكة إثر الاعتداءات الإيرانية الآثمة اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج
قفزت أسعار النفط اليوم 5% مواصلة مكاسبها مع تصاعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.
وارتفع خام برنت 4.09 دولارات ما يعادل 5.02% مسجلًا 85.49 دولارًا للبرميل.
وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 6 دولارات ما يعادل 8.04% مسجلاً 80.66 دولارًا.