جرى على الفور توجيه الفرق الإسعافية المختصة إلى موقع البلاغ

الهلال الأحمر تُعيد النبض لمريض يُعاني من توقف القلب في ساحات المسجد النبوي

الثلاثاء ٣ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١:٢٤ صباحاً
الهلال الأحمر تُعيد النبض لمريض يُعاني من توقف القلب في ساحات المسجد النبوي
المواطن - واس

نجحت -بفضل الله- الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة في إعادة النبض لمريض إندونيسي بعد تعرضه لتوقف في القلب والتنفس، وذلك أثناء وجوده في ساحات المسجد النبوي الشريف عقب صلاة المغرب.

وأوضح المدير العام لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة الدكتور أحمد بن علي الزهراني أن مركز الترحيل الطبي تلقى بلاغًا اليوم الاثنين عند الساعة 7:15 مساءً، يفيد بوجود حالة طارئة في ساحات المسجد النبوي الشريف.

وأضاف أنه جرى على الفور توجيه الفرق الإسعافية المختصة إلى موقع البلاغ، حيث باشرت الحالة بزمن استجابة بلغ دقيقتين و56 ثانية، وتبيّن عند الوصول أن الحالة تُصنف توقفًا في القلب والتنفس.

وبيّن أن الفرق الإسعافية تعاملت مع الحالة ميدانيًا وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة، من خلال تنفيذ الإنعاش القلبي الرئوي، والاستعانة بالأجهزة الطبية المتقدمة، مع توجيه فرقة دعم إضافية؛ لضمان سرعة وكفاءة التعامل مع الحالة الحرجة.

وأشار الدكتور الزهراني إلى أنه جرى نقل الحالة بعد استقرارها إلى مستشفى السلام لاستكمال الرعاية الطبية اللازمة، مؤكدًا أن سرعة الاستجابة وجاهزية الفرق الإسعافية أسهمتا –بعد توفيق الله– بشكل مباشر في إنقاذ حياة المريض.

