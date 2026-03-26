الهلال الأحمر يرفع الجاهزية بسبب الأمطار في الحدود الشمالية

رفع فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الحدود الشمالية مستوى الجاهزية، وحالة التأهب في المراكز الإسعافية؛ تحسبًا لأي طارئ قد يحدث -لا قدر الله- نتيجة الأحوال الجوية الماطرة التي تشهدها المنطقة.

ودعا الفرع المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، واتباع التدابير اللازمة للوقاية من المخاطر المحتملة الناتجة عن تقلبات الطقس، وما يصاحبها من غبار ورياح قد يؤديان إلى تدني مستوى الرؤية.

وأكد أن غرف العمليات في هيئة الهلال الأحمر السعودي على أتم الاستعداد لتلقي البلاغات الإسعافية عبر الرقم (997)، أو من خلال تطبيقَي أسعفني والمستجيب الأول.