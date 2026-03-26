ترامب يمدد مهلة استهداف محطات الطاقة في إيران لـ 6 أبريل اقتران القمر بالمشتري ورأسي التوأم يزيّن سماء المملكة استهداف سفينة تجارية في البحر الأسود وتركيا تعرب عن قلقها البالغ أمطار متوسطة إلى غزيرة على جنوب الرياض السعودية تعفي الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين لمدة شهرين الصحة الكويتية تنفي حدوث تسربات إشعاعية بالبلاد رحيل الفنان اللبناني أحمد قعبور اعتراض وتدمير مسيّرة في المنطقة الشرقية الهيئة العامة للنقل تعلن تمديد العمر التشغيلي للشاحنات إلى 22 عامًا الهلال الأحمر يرفع الجاهزية بسبب الأمطار في الحدود الشمالية
رفع فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الحدود الشمالية مستوى الجاهزية، وحالة التأهب في المراكز الإسعافية؛ تحسبًا لأي طارئ قد يحدث -لا قدر الله- نتيجة الأحوال الجوية الماطرة التي تشهدها المنطقة.
ودعا الفرع المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، واتباع التدابير اللازمة للوقاية من المخاطر المحتملة الناتجة عن تقلبات الطقس، وما يصاحبها من غبار ورياح قد يؤديان إلى تدني مستوى الرؤية.
وأكد أن غرف العمليات في هيئة الهلال الأحمر السعودي على أتم الاستعداد لتلقي البلاغات الإسعافية عبر الرقم (997)، أو من خلال تطبيقَي أسعفني والمستجيب الأول.