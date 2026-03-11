Icon

السعودية

الهلال الأحمر يستقبل 10861 بلاغًا إسعافيًا بالمدينة المنورة خلال رمضان

الأربعاء ١١ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٣:٠٥ مساءً
الهلال الأحمر يستقبل 10861 بلاغًا إسعافيًا بالمدينة المنورة خلال رمضان
المواطن - واس

استقبلت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمدينة المنورة (10861) بلاغًا إسعافيًا خلال العشرين يومًا الماضية من شهر رمضان، ضمن منظومة خدماتها المقدمة لقاصدي المسجد النبوي من الزوار والمعتمرين، وبمختلف المواقع في المدينة المنورة.

وأوضحت الهيئة أن الحالات التي باشرتها الكوادر الطبية العاملة شملت مباشرة (35) حالة جلطة قلبية، و(16) حالة مرضية، و(90) حالة توقف قلب، و(25) حالة إنعاش قلبي، إضافة إلى نقل (13) حالة بالإسعاف الجوي إلى المنشآت الطبية لمباشرة علاجها، إلى جانب تشغيل (125) وحدة إسعافية لتغطية المناطق المختلفة مع استخدام مركبات إسعافية متقدمة، وفرق ميدانية للتعامل مع حالات الطوارئ، وتقديم خدمات إسعافية سريعة وفعالة لضيوف الرحمن والزوار خلال شهر رمضان.

وأكدت الهيئة استمرار جهودها على مدار الساعة لضمان سلامة الجميع، داعية الزوار إلى الالتزام بالإرشادات الصحية، وشرب السوائل بكثرة بعد الإفطار، والاتصال الفوري برقم الطوارئ 997 في حال الحاجة.

