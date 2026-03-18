الهلال يتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين بفوزه على الأهلي

تأهل فريق الهلال إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، عقب فوزه على مضيفه الأهلي بركلات الترجيح (4 – 2) عقب تعادلهما (1-1)، في المواجهة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن دور الـ(16)، وذلك على ملعب “الإنماء” بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
وافتتح الهلال التسجيل عند الدقيقة (39) عن طريق لاعبه ثيو هيرنانديز، لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف دون رد.
وفي الشوط الثاني، نجح الأهلي في إدراك التعادل عند الدقيقة (81) عبر لاعبه إيفان توني، لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية التي شهدت تبادلًا للهجمات بين الفريقين دون تغيير في النتيجة.
وبهذه النتيجة، يلاقي الهلال في المباراة النهائية بكأس خادم الحرمين الشريفين، فريق الخلود الذي تأهل بدوره على حساب الاتحاد بركلات الترجيح (5 – 4)، بعد تعادلهما (2-2).