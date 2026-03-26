الهيئة العامة للنقل تعلن تمديد العمر التشغيلي للشاحنات إلى 22 عامًا

أعلنت الهيئة العامة للنقل تمديد العمر التشغيلي للشاحنات في نشاط نقل البضائع ليصل العمر التشغيلي للشاحنة 22 عامًا وذلك لمدة 6 أشهر حتى 25 سبتمبر من العام الحالي 2026.

وتعد هذه المبادرة إحدى المبادرات التي أعلن عنها معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن إبراهيم الجاسر خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء النقل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد اليوم -عبر الاتصال المرئي- ليؤكد ذلك على الدور التكاملي لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية والداعم لتسريع وتيرة تدفق سلاسل الإمداد، وعلى الاستجابة السريعة لكافة المُتغيّرات.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه المبادرة تأتي لتمكين قطاع النقل البري من استيعاب كافة المتغيرات وتلبية الاحتياجات المتزايدة لهذا القطاع الحيوي لا سيما نشاط نقل البضائع، وشددت الهيئة على ضرورة التزام كافة الشاحنات بمعايير السلامة وسريان الفحص الدوري الفني لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة على الطرق.