الوطني لإدارة الدين يقفل طرح مارس 2026م بقيمة 15.436 مليار ريال سعودي

الأربعاء ١١ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١:٤١ صباحاً
الوطني لإدارة الدين يقفل طرح مارس 2026م بقيمة 15.436 مليار ريال سعودي

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر مارس 2026م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 15.436 مليار ريال سعودي (خمسة عشر مليارًا وأربع مئة وستة وثلاثون مليون ريال سعودي).

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى ست شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى 1.154 مليار ريال سعودي (مليار ومئة وأربعة وخمسون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2029 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 11 مليون ريال سعودي (أحد عشر مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2031م ميلادي، وبلغت الشريحة الثالثة 365 مليون ريال سعودي (ثلاث مئة وخمسة وستون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2033 ميلادي، وبلغت الشريحة الرابعة 3.452 مليارات ريال سعودي (ثلاثة مليارات وأربع مئة واثنان وخمسون مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2036 ميلادي.

وبلغت الشريحة الخامسة 5.400 مليارات ريال سعودي (خمسة مليارات وأربع مئة مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2039 وبلغت الشريحة السادسة 5.054 مليارات ريال سعودي (خمسة مليارات وأربع وخمسون مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2041.

