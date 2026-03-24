اليابان ستبدأ الضخ من مخزوناتها النفطية اعتبارًا من الخميس

أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي الثلاثاء، أن اليابان ستبدأ استخدام مخزوناتها النفطية الإستراتيجية مجددًا اعتبارًا من الخميس، وذلك بعدما أجرت طوكيو عملية مماثلة الأسبوع الماضي.

وقالت ساناي على إكس “من أجل تأمين الكمية اللازمة لليابان من المنتجات النفطية سنستخدم الاحتياطي الوطني اعتبارًا من 26 مارس”.